Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe einen Lauf, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starken Zahlen zum zweiten Quartal untermauerten das. Dank Neukunden und dem Wachstum auch bei Bestandkunden sei eine Wachstumsrate von rund 30 Prozent in greifbarer Nähe./men/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 07:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 08:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-08-08/10:23

ISIN: DE0007472060