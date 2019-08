Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen getroffen schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sollte erreicht werden und dies am oberen Ende der Spanne. Allerdings lägen hier schon die Konsensschätzungen./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 07:50 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

