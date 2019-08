Das Analysehaus Pareto Securities hat Gea Group nachZahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 22 Euro angehoben. Trotz einiger negativer Sondereffekte habe der Maschinenbauer ordentlich abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kapitalmarktveranstaltung am 26. September zur Strategie, dem Unternehmensportfolio und Restrukturierungsmaßnahmen dürfte positiv aufgenommen werden, auch wenn die Ankündigung zusätzlicher Umbaukosten zu erwarten sei./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-08-08/10:24

ISIN: DE0006602006