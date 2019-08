Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Rosenheim (pta011/08.08.2019/09:55) - ++ Mittelfristige Nachfolgesituation in Vorstand und Aufsichtsrat ++ ++ Verhandlungen mit verschiedenen Investorengruppen ++ ++ Produkt und Qualität bleiben zu 100% erhalten ++ ++ Weiterhin sehr großes Auftragspotenzial im Bereich "Sicherheitskräfte" ++



Rosenheim, 8. August 2019: Die KLEPPER Faltbootwerft AG, die an der Berliner Wertpapierbörse notierte Herstellerin von hochwertigen Faltbooten, freut sich, ihren Aktionären bekannt geben zu dürfen, dass die Gesellschaft sich aktuell damit beschäftigt, die Weichen für die Zukunft zu stellen.



Nach vielen Jahren an der Spitze der Gesellschaft möchte Frau Isbruch, Vorstand der Klepper Faltbootwerft AG, den Weg für eine geregelte Nachfolge im Vorstand frei machen. Im gleichen Zuge würde auch Herr Dr. Isbruch den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden einem jüngeren Nachfolger zur Verfügung stellen.



In diesem Zusammenhang sprechen die Verantwortlichen der Gesellschaft bereits mit verschiedenen Investorengruppen, die bereit wären, sämtliche Aktien der Familie Isbruch zu übernehmen. Darüber hinaus zeigen die kapitalmarktaffinen Investorengruppen Interesse, über die bestehenden Aktienpakete hinaus, noch weitere Stücke über den Markt zu erwerben.



Frau Isbruch ist bestrebt, einen Nachfolger zu finden, der die gleiche Leidenschaft für das Produkt und vor allem für die bewährte Klepper - Qualität mit sich bringt.



"Gerne würde ich das Unternehmen an ein jüngeres dynamisches und vor allem innovatives Team übergeben, das mit großem Engagement die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft weiter ausbaut. Nach der abgeschlossenen Restrukturierung ist es Zeit für die nächste Ausbaustufe der Gesellschaft.", so Ursula Isbruch, Vorstand der KLEPPER Faltbootwerft AG.



Weiterhin freuen wir uns über die sehr gute Entwicklung der Geschäftstätigkeit. Vor allem im Bereich der "Sicherheitskräfte" schlummert noch ein sehr großes Auftragspotenzial von diversen Großkunden, welches wir zeitnah verkünden können.



Über KLEPPER: Die KLEPPER Faltbootwerft AG steht seit über 100 Jahren für Qualität aus Bayern. Mit Sitz in Rosenheim, hat die KLEPPER Faltbootwerft AG 2001 die Fertigung von hochmodernen Faltbooten weiter fortgeführt und ist Alleininhaber des Namens (ausgenommen Textilien) und der Schutzrechte. Jährlich werden etwa 200-300 individuelle Faltboote (auch für Sicherheitskräfte weltweit) produziert.



Kontakt: KLEPPER Faltbootwerft AG Klepperstraße 18 E D-83026 Rosenheim Telefon: +49 (0)8031 21 67 - 50 Telefax: +49 (0)8031 21 67 - 77 E-Mail: ir-team@KLEPPER.de



Aussender: Klepper Faltbootwerft AG Adresse: Klepperstraße 18 E, 83026 Rosenheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Dipl.-Vw. Klaus Niemeyer Tel.: +49 8031 2737-0 E-Mail: ir-team@klepper.de Website: www.klepper.de



ISIN(s): DE0005939615 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



