Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1218 Dollar. Er notierte ein wenig über dem Niveau aus dem frühen Handel.Gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro am Donnerstag-Morgen praktisch unverändert. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0936 Franken. Der US-Dollar bewegte sich zum Franken ...

