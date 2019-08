Original-Research: The NAGA Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu The NAGA Group AG Unternehmen: The NAGA Group AG ISIN: DE000A161NR7 Anlass der Studie: GBC Management Interview Empfehlung: Management Interview Letzte Ratingänderung: Analyst: Dario Maugeri, Cosmin Filker 'Geschäft soll auf profitablen NAGA Trader ausgerichtet werden' Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten über die Entwicklung der Kapitalmärkte und insbesondere auf den Kryptomärkten hat die The Naga Group kürzlich die Umsetzung einer Restrukturierung angekündigt. Das Geschäft soll auf die profitable Social-Trading-Plattform NAGA Trader ausgerichtet werden, die Kosten gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 60% bis 70% gesenkt werden. GBC-Analyst Dario Maugeri hat über die jüngsten Entwicklungen beim Unternehmen und den Ausblick mit Benjamin Bilski, CEO der The NAGA Group, gesprochen: GBC-Analyst Maugeri: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 haben Sie ein Umsatzwachstum erzielt, das operative Ergebnis lag jedoch unter Ihren ursprünglichen Erwartungen. Können Sie diese Entwicklung kurz skizzieren? Naga-CEO Bilski: Nach einem sehr dynamischen und fulminanten 2017er Jahr sind wir mit ordentlich 'Krypto-Rückenwind' und vielen neuen Projekten in das Jahr 2018 gestartet. Im Verlaufe des Jahres jedoch ist der Kryptomarkt regelrecht eingebrochen und dies hat auch unsere operative Entwicklung beeinträchtigt. Nach der Fertigstellung unserer Produkte, haben wir auch die Vermarktung via Sponsorship mit dem HSV und auch TV Werbung auf dem Bezahlsender SKY lanciert, jedoch war das Interesse doch erheblich geringer als vorab von uns antizipiert. Alles zusammen hat dazu geführt, dass wir die Ziele nicht ganz erreichen konnten und auch Forderungen zum Teil abschreiben mussten. Trotz alledem haben wir in dieser Zeit unsere TradingPlattform stark ausgebaut, welche das Investieren über alle Asset-Klassen hinweg mit nur einem einzigen Depot ermöglicht. Dies hat uns zum Jahresende doch sehr zuversichtlich gemacht. GBC-Analyst Maugeri: Herr Bilski, Sie planen die NAGA-Gruppe zu restrukturieren und neu auszurichten. Warum ist eine Neuausrichtung notwendig geworden? Naga-CEO Bilski: NAGA ist 2015 gestartet und seitdem haben wir stets entwickelt und sind mit einem Rekordtempo an die Börse gegangen. Parallel sind wir relativ schnell in den Markt reingegangen, sei es in das Trading aber auch in den Kryptomarkt. Das hohe Tempo und diese Dynamik hat vor allem in 2018 dazu geführt, dass wir doch relativ hohe Kosten generiert haben und uns schlichtweg etwas die 'Ruhe' und der Fokus aufs Kerngeschäft gefehlt haben. Zudem hat die Realisierung unserer Vision, eine der umfangsreichsten Investing-Plattformen zu entwickeln, viel Anlaufzeit gekostet. Im Laufe 2019 haben wir dann erst so richtig mit dem Optimieren des Angebots und der eigentlichen Vermarktung erfolgreich angefangen. Wir haben eine gute Technologie, ein hervorragendes Konzept, jedoch ist die Qualität und der Kundenfokus zugegebenermaßen etwas auf der Strecke geblieben und dies haben wir nun signifikant verbessert. Bevor wir uns auch so richtig auf unser Kerngeschäft fokussiert haben, wurde die Management-Ebene verändert, wir haben zudem angefangen Büros in Spanien und Deutschland zu schließen, um den operativen Hauptstandort nach Limassol in Zypern verlagern zu können. Es war durchaus eine Herausforderung, jedoch sind wir mit den ersten Ergebnissen und Resultaten zufrieden und knüpfen daran an. Vor allem ist unsere Plattform 'eins' geworden und die Kunden haben unseren neuen Fokus auf Kundenzufriedenheit und das zentralisierte NAGA Angebot sehr positiv angenommen. GBC-Analyst Maugeri: Wie sehen Sie die weitere Entwicklung Ihres Marktumfelds? Wie beurteilen Sie den Social Trading-Markt in Deutschland? Naga-CEO Bilski: Im Laufe 2018 hat die ESMA die Hebelbeschränkungen eingeführt, welche einige CFD-Broker getroffen haben. Wir haben die Auswirkungen auch etwas mitbekommen, jedoch konnten wir unsere Handelserlöse zum Vorjahr trotzdem steigern. In Bezug auf den Kryptomarkt sehen wir, das sich das Thema als eigene Asset-Klasse etabliert hat, was uns natürlich freut. Vor diesem Hintergrund sehen wir in dem Thema 'gemeinsam Investieren' ein sehr großes Potential und glauben, dass das dies mit unserer Plattform auch erst richtig möglich ist. Das Thema Börse & Investieren ist an und für sich ein Bereich, in dem die Kommunikation das A und O ist. Jedoch passiert dies stets noch sehr fragmentiert. Wir haben mit NAGA nun eine Plattform, auf der sich Börseninteressierte aber auch professionelle Trader austauschen können, wie bei Facebook & Twitter und dabei gleichzeitig investieren können, wie bei einem klassischen Broker. Mit unserem neuen Messenger zum Beispiel, kann man nun wie bei Whatsapp für Aktien in Gruppen diskutieren, Kunden können unseren kostenlosen Robo-Advisor für sich aufsetzen, physische Kryptowährungen verwahren und handeln sowie auch von einer kostenlosen NAGA Mastercard und IBAN Konto profitieren - alles mit einem Account. Der Bedarf nach solchen transparenten und innovativen All-in-One Lösungen, vor allem auch für das Smartphone, sehen wir größer denn je und planen nun in diesem Jahr besonders Deutschland verstärkt anzugehen. GBC-Analyst Maugeri: Welche konkreten Maßnahmen zum Gruppenumbau planen Sie und wie ist Ihr Zeitplan? Naga-CEO Bilski: Zum einen haben wir gerade unser Team verstärkt und Talente aus der FinTech und Brokerage-Industrie für uns gewinnen können. Auch hat NAGA nun eine gut funktionierende Organisation-Struktur und alle operativ relevanten Positionen unter einem Dach vereint. Ebenfalls haben wir eine gesamte Revision unserer Projekte vollzogen und auch unsere Technologieinfrastruktur verschlankt, dies dauert noch an, jedoch sehen wir bereits signifikante Kosteneinsparungen. Wir planen die gesamte Restrukturierung bis zum Q4 2019 vollzogen zu haben. GBC-Analyst Maugeri: Wie soll die Naga Gruppe nach erfolgreicher Restrukturierung aussehen und positioniert sein? Wann erwarten Sie das Erreichen der Profitabilität? Naga-CEO Bilski: NAGA wird nach der Strukturierung mit erheblich weniger Kosten betrieben werden können sowie eine viel schlankere Unternehmensstruktur haben. Zudem wird der operative Fokus voll auf den Vertrieb unseres sozialen Investing-Netzwerkes NAGA.COM liegen, welches unseren Planungen zu Folge zu einem Umsatzschub führen sollte. Wir zielen darauf ab, in 2020 vollständig profitabel zu wirtschaften. Persönlich kann ich hier klar sagen, dass wir als Startup langsam 'erwachsen' werden. Natürlich ist dieser Reifeprozess durchaus sichtbar wenn man an der Börse ist und hat sich auch in der Volatilität widergespiegelt, jedoch wir sind aber sehr zuversichtlich, unsere Ziele mit 'NAGA 2.0' nun erreichen zu können. GBC-Analyst Maugeri: Was können Investoren für das laufende Jahr 2019 und das kommende Jahr 2020 erwarten? Naga-CEO Bilski: Investoren können von NAGA bereits zum Ende dieses Jahrs eine bessere Kostenstruktur erwarten, sowie die volle Konzentration auf Profitabilität, welche 2020 auf dem Plan steht. Zudem haben wir noch einige Produktinnovationen in Planung und werden zum Beispiel im Laufe des Jahres 2019 mit 'NAGA Stocks' zum ersten Mal im Social-Trading Markt physische Aktien anbieten. Damit möchten wir auch Kunden, die ausschließlich Aktien handeln, ansprechen GBC-Analyst Maugeri: Wie ist Ihre Vision für die Zukunft. Wo soll Naga in 3 Jahren stehen, wo in 5 Jahren? Naga-CEO Bilski: Nach einer sehr intensiven sowie lehrreichen Zeit seit Gründung und auch nachdem wir zeigen konnten, dass wir dynamisch auf Marktgegebenheiten reagieren können, sowie eine sehr starke Technologieplattform aufgebaut haben, wollen wir in 3 Jahren Marktführer im Social-Trading Bereich sein und in 5 Jahren zu einer der größten digital Handelsplattformen für Aktien, CFDs & Kryptowährungen aufsteigen. GBC: Herr Bilski, vielen Dank für das Interview. 