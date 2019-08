Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Alstria Office vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte beim auf Bürogebäude spezialisierten Immobilienkonzern glanzlos ausgefallen sein, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein stärkeres zweites Halbjahr sei aber in Sicht./men/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 08:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 08:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-08-08/10:51

ISIN: DE000A0LD2U1