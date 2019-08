Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Run auf als sicher geltende Staatsanleihen hielt auch gestern an, so die Analysten von Postbank Research.Zum einen würden die geopolitischen Konflikte die Kapitalmärkte fest im Griff halten. Zum anderen hätten am Mittwoch im asiatisch-pazifischen Raum gleich drei Notenbanken, nämlich die Indiens, Thailands und Neuseelands ihre Leitzinsen gesenkt, was als Beleg für einen weltumspannenden geldpolitischen Lockerungskurs angesehen worden sei. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei in diesem Kontext um 4 Basispunkte auf -0,58% gefallen und habe damit zum wiederholten Male ein neues historisches Tief markiert. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe um 6 Basispunkte auf 1,68% nachgegeben. (08.08.2019/alc/a/a) ...

