Eigentor Mietpreisdeckelung

Vergleicht man, wieviel die Bürger in Westeuropa für Wohnungsmiete in Prozent ihres Haushaltseinkommens ausgeben müssen, gehört Deutschland, man mag es kaum glauben, nicht zu den teuren Ländern. Dennoch ist es verständlich, wenn hohe Steigerungsraten bei der Miete gerade in größeren Städten zu einer Diskussion über die Höhe der Miete führen.

Aber kann die nun diskutierte staatliche Deckelung des Mietpreises eine einfache Lösung sein - einmal unabhängig betrachtet von rechtlichen Bedenken?

Viele Gründe sprechen dagegen. Zunächst einmal entsteht der Mietpreis ja grundsätzlich durch Angebot und Nachfrage. Die hohe Attraktivität der Metropolen führt zu einer Nachfrage nach Wohnraum, der sich über höhere Preise austariert.

Verlässliche Rahmenbedingungen machen Bauen erst möglich

Die tatsächliche Antwort auf hohe Mieten ist ja auch bekannt: mehr Wohnungen bauen. Das geht aber nur, wenn den Bauherren ein rechtlich verlässliches Investitionsumfeld gegeben wird mit der Möglichkeit, mit ihrer Investition eine Rendite zu erwirtschaften.

