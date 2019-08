adidas: Günstige Einstiegsgelegenheit?

adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) muss im zweiten Halbjahr noch einmal in die Vollen gehen, um die Ziele für das laufende Jahr zu erreichen. "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte sequenziell beschleunigen wird", erklärte der Vorstandschef von adidas, Kasper Rorsted, am Donnerstag in Herzogenaurach.

Umsatzwachstum enttäuscht

adidas hatte sich für 2019 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent vorgenommen. Nach 6 Monaten wurde aber nur die untere Spanne erreicht (+5 Prozent, 11,4 Mrd. Euro), da die Lieferanten aus Asien nicht mit der Herstellung von T-Shirts und Trikots für den US-Markt hinterherkommen.

Kräftiger Gewinnanstieg

Beim Gewinn wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dagegen ein Plus von 24 Prozent verbucht (1,2 Mrd. Euro), da adidas mehr über den eigenen Internet-Auftritt sowie in China verkaufte, wo die Margen am höchsten sind. Trotz des zusätzlichen Aufwands für Luftfracht - zur Linderung der Engpässe - wurde die Marge von 12 auf 13 Prozent verbessert.

