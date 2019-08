Die Papiere von Siemens Healthineers haben am Donnerstag nach einem milliardenschweren Zukauf in den USA nachgegeben. Der Medizintechnikkonzern stärkt das Geschäft mit Präzisionsmedizin durch den Kauf des börsennotierten US-Unternehmen Corindus für insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar in bar. Der Kurs gab daraufhin um 1 Prozent auf 36,09 Euro nach.

