R-LOGITECH S.A.M. verbessert EBITDA auf 11,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019 DGAP-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis R-LOGITECH S.A.M. verbessert EBITDA auf 11,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019 08.08.2019 / 11:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. R-LOGITECH S.A.M. verbessert EBITDA auf 11,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019 - Euroports wird seit 1. Juli 2019 konsolidiert Monaco, 8. August 2019 - Die R-LOGITECH S.A.M, ein internationaler Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen mit Hauptfokus auf dem Rohstoffsektor, blickt auf ein zufriedenstellendes 1. Halbjahr 2019 zurück. Der Konzernumsatz konnte auf vergleichbarer Basis um 54,1 % von 56,4 Mio. Euro auf 86,9 Mio. Euro gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 30,7 % von 8,8 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro. Die Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. konnte Ende Juni 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Das Unternehmen wird seit dem 1. Juli 2019 vollständig in die Konsolidierung einbezogen. Bereits für 2019 wird dadurch eine deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA bei R-LOGITECH erwartet. Der Konzernabschluss für das 1. Halbjahr 2019 steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.r-logitech.com im Bereich "Bond" zum Download bereit. Über die R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH ist ein internationaler Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen, der sich hauptsächlich auf den Rohstoffsektor konzentriert. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzerns sind Häfen- und Terminalmanagement, Logistik und Technologielösungen. R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M. Für weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 89 8896906-25 linh.chung@better-orange.de Frédéric Platini R-LOGITECH S.A.M. +377 97 98 67 71 investorrelations@r-logitech.com 08.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: R-LOGITECH S.A.M. 7, rue du Gabian 98000 Monaco Monaco Telefon: +377 97 98 67 71 E-Mail: investorrelations@r-logitech.com Internet: www.r-logitech.com ISIN: DE000A19WVN8 WKN: A19WVN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 854453 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 854453 08.08.2019 ISIN DE000A19WVN8 AXC0171 2019-08-08/11:57