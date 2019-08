Die Schwelle für das Übernahmeangebot ist erreicht! 27,8 % der Axel Springer SE gehören nun dem amerikanischen Finanzinvestor KKR. In Zahlen sind das 30.025.845 Aktien. Die im Juni bekanntgegebene strategische Partnerschaft soll der deutschen Verlagsgruppe beim langfristigen Wachstum sowie bei ihrer Investitionsstrategie helfen. Die wohl größte Übernahme in der deutschen Medienbranche ist besiegelt. Bereits am Montag hatte KKR die nötige Mindestanzahl ...

