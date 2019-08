Der Halbleiterkonzern Skyworks Solutions, Inc. (ISIN: US83088M1027, NYSE: SWKS) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,44 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 16 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 17. September 2019 (Record day ist der 27. August 2019). Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet 1,76 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...