Linz (www.anleihencheck.de) - US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck an die FED und diese muss die Zinsen senken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Zusammenhang sei aber nicht so einfach. Der Grund für die Zinssenkung vor einer Woche und für die allgemein erwarteten weiteren Senkungen - mindestens eine bis Jahresende - sei nicht direkt der politische Druck, sondern berechtigte Sorgen um die Verschlechterung der Konjunktur aufgrund des rückläufigen Außenhandels (wofür der US-Präsident hauptverantwortlich sei). Zum Beispiel seien die US-Importe nach China im Juli um 19% niedriger als im Juli des Vorjahres gewesen, die Importe aus China seien "nur" um 6,5% zurückgegangen (beides in USD gemessen). Wir erwarten, dass der USD in den nächsten Monaten schwächer tendieren wird, auch wenn sich die Zentralbank nicht von der Regierung einschüchtern lässt, so die Oberbank. (08.08.2019/alc/a/a) ...

