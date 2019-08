Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Swiss Re von 112 auf 116 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem ersten Halbjahr des Rückversicherers habe er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) ab dem Jahr 2021 angehoben, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schweizer hätten dank ihrer guten Kapitalausstattung und fehlender Wachstumsmöglichkeiten erhebliche Mittel via Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anteilseigner ausgeschüttet. Zudem biete die Aktie eine attraktive Rendite gemessen am freien Barmittelzufluss./gl/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 04:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-08-08/12:10

ISIN: CH0126881561