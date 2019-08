Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Vorsteuergewinn liege zehn Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung, während die Entwicklung der Erträge und Kosten den Erwartungen entspreche, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe weiterhin das Risiko, dass die Durchschnittsprognosen der Analysten zurückgingen, obwohl diese schon deutlich gesunken seien. Der Ausblick sei indes nicht so schlecht./gl/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 03:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-08-08/12:15

ISIN: DE000CBK1001