Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Vodafone mit "Overweight" und einem Kursziel von 210 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Wachstumsraten des Mobilfunkkonzerns legten zu, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Briten gute Voraussetzungen, ihre hohe Verschuldung zu reduzieren./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 16:05 / GMT

