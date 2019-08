Als erster Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank hat Otmar Issing das Fundament der Geldpolitik im Euroraum gelegt. Warum er die heutige Zinspolitik kritisiert und die Unabhängigkeit gefährdet sieht.

Vier Namen, eine Botschaft: "Amerika braucht eine unabhängige Zentralbank". Dieser Appell, erschienen im "Wall Street Journal", kam in dieser Woche aus der Ahnengalerie der amerikanischen Notenbank: Unterschrieben haben ihn Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke and Janet Yellen - allesamt frühere Präsidenten der Federal Reserve.

Otmar Issing teilt ihre Sorgen und münzt sie zugleich auf die Europäische Zentralbank. Deren erster Chefvolkswirt war Issing zwischen 1998 und 2006. Noch heute ist seine Expertise als Präsident des Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität unter Notenbankern gefragt.

Herr Issing, es gibt zig aktuelle Beispiele, wie Notenbanker unter Beschuss geraten von Seiten der Politik, nicht nur in den USA. Erleben wir den Anfang von Ende einer historischen Episode, in der Zentralbanken zum Wohle der Volkswirtschaft unabhängig agieren?Otmar Issing: Die Attacken der Politiker sind eine zweischneidige Sache. Sie können auf der einen Seite dazu beitragen, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Notenbank verliert. Sie können aber auch dazu führen, dass die Unabhängigkeit Glaubwürdigkeit erfährt und eher noch gestärkt wird. Das war zum Beispiel bei der Bundesbank der Fall.

Wie meinen Sie das?Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer hat 1956 eine heftige Attacke auf die Bundesbank geritten. Aber das hat dazu beigetragen, dass die Bundesbank in der Bevölkerung noch populärer wurde. Die Öffentlichkeit stand auf Seiten der Bundesbank. Es kam im Nachkriegsdeutschland etliches zusammen, was sie in diese etwas überhöhte Position gebracht hat. Jacques Delors …

… der frühere Präsident der Europäischen Kommission …… soll mal gesagt haben: Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank. Das war einmalig in der Welt, diese Position gibt es nicht mehr.

Macht Ihnen Sorge, was sie gegenwärtig beobachten?Die Bundesbank war lange die einzige unabhängige Notenbank in der Welt. Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger hat sich dieses Modell unabhängiger ...

