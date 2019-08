Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg (pta021/08.08.2019/12:28) - Nürnberg, 8.8.2019. Die proMX AG, Tochtergesellschaft der im Mittelstandssegment m:access der Börse München notierten IT Competence Group SE und langjähriger Microsoft-Partner, hat den prestigeträchtigen Inner Circle for Microsoft Business Applications 2019/2020 erreicht. Entscheidend für die Mitgliedschaft ist die Vertriebsleistung des vergangenen Fiskaljahres. proMX zählt damit zu den für Microsoft weltweit wichtigsten Partnern im Bereich "Business Applications", also den Unternehmenssoftware-Produkten des Konzerns. Die Mitglieder des Inner Circle haben in ihrer täglichen Arbeit einen hohen Qualitätsstandard bewiesen und mittels ihrer Lösungen geholfen, für ihre Kunden deutliche Mehrwerte zu schaffen.



"Jedes Jahr zeichnen wir Microsoft-Business-Applications-Partner aus aller Welt aus, die Innovation vorantreiben und beispiellosen Kundenerfolg ermöglichen ", sagt Cecilia Flombaum, Business Applications Lead bei Microsoft. "Wir wählen die Mitglieder unseres Inner Circles sowohl nach ihrem Unternehmenserfolg als auch nach ihren Kompetenzen aus, sei das IP-Erstellung, Lösungsentwicklung oder Fachwissen zur digitalen Transformation. Microsoft freut sich, die proMX AG für ihre Leistungen im letzten Jahr, ihr Engagement für ihre Kunden und Innovationen rund um die Microsoft Cloud auszuzeichnen."



proMX wurde bereits zum dritten Mal in diesen elitärsten Kreis von Microsoft-Partnern aufgenommen. Zuvor war das Unternehmen 2015 und 2016 Mitglied im Inner Circle for Microsoft Dynamics.



"Unser Team hat unglaubliches Engagement gezeigt, um erneut in den Inner Circle zu kommen. Wir fühlen uns geehrt, aufgenommen worden zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Microsoft und den Austausch mit den anderen Partnern", so Peter Linke, Vorstandsvorsitzender der proMX AG.



Durch die Kooperation mit verschiedenen Teams von Microsoft im Rahmen des Inner Circles kann proMX sein erhebliches Fachwissen hinsichtlich der Microsoft-Plattform weiter ausbauen, um Kunden innovative Lösungen, verlässliche Dienstleistungen und Mehrwert zu bieten.



Die proMX AG unterstützt Organisationen bei der digitalen Transformation mit Microsoft-Technologie mit Dienstleistungen wie Beratung, Implementierung, technischer Support und Schulungen. Ihr Spezialgebiet sind die Customer-Engagement-Anwendungen der Unternehmens-Software Microsoft Dynamics 365. Für diese Anwendungen entwickelt proMX zudem eigene Apps, die die Funktionalität dieser Lösungen erweitern. Zu den langjährigen Kunden aus der Fertigungs- und Dienstleistungsbranche zählen so renommierte Firmen wie hhpberlin, Krohne und Interflex.



