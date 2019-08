In den letzten Handelstagen konnte man sich an den Devisenmärkten wahrlich nicht über Langeweile beklagen. An den Devisenmärkten, die ja gemeinhin als Brennglas politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen gelten, ging es äußerst volatil zu. Einzelne Währungspaare hatten kräftige Verwerfungen zu verzeichnen... Die Vielzahl der potentiellen Themen würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen, insofern konzentrieren wir uns an dieser Stelle einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...