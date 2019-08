Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 633 auf 636 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Etwas niedrigere Erwartungen für die britische Großbank würden in seinem Modell überlagert von positiven Währungseffekten und angepassten Bewertungsansätzen in der Branche, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. HSBC biete den Vorteil eines langfristigen Wachstums und fundamentaler Stärke. Die vergleichsweise hoch bewertete Aktie sei aber anfällig für trübere Aussichten./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-08-08/13:12

ISIN: GB0005405286