Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die besser als erwarteten Handelsdaten aus China sowie der verstärkenden Botschaft der PBOC, die Yuan-Abwertung zu begrenzen, sorgten am Donnerstag an den globalen Aktienmärkte für ein Aufatmen, so die Experten von XTB. Die chinesischen Exporte hätten im Juli mit einem Anstieg von 3,3% im Jahresvergleich das stärkste Wachstum seit März aufgewiesen (Erwartung: -2%). ...

