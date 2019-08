Der Name Freenet ist eigentlich irreführend, da der wichtigste Bereich das Mobilfunkgeschäft von Mobilcom Debitel ist, wo man aber leicht Kunden verliert. Dies wird etwas aufgefangen durch neue Services wie Waipu.Tv, wo man normales Fernsehen über das Internet schauen kann. Hier gibt es viel Konkurrenz aber der Markt ist auch spannend mit hohen Bewertungen. Zwar ist Freenet eine langweilige Aktie, die jedoch fast den gesamten Gewinn per Dividende ausschüttet, wodurch sich inzwischen eine Rendite von fast 10% ergibt. Auch könnte ein Verkauf der Sunrise Beteiligungen die Schulden senken und müsste vom Markt positiv aufgenommen werden. Mehr in der Videoanalyse: 0.0 Dieser Artikel Freenet Aktie: 9,5% Dividende! - wie stabil ist das Mobilfunkgeschäft? erschien zuerst auf investresearch.net. ...

