Die Raiffeisen Bank International (RBI) erwirtschaftete im 1. Halbjahr 2019 ein zur Vorjahresperiode 24,4 Prozent schwcheres Konzernergebnis in Höhe von 571 Mio. Euro. Hintergrund für den Rückgang sei u.a. der Verkauf des Kerngeschäfts in Polen sowie ein Sondererlös in 2018, der sich 2018 positiv auswirkte, darüberhinaus bewertungstechnische Sondereffekte, wie CEO Johann Strobl bei der Pressekonferenz betont. Weitere aktuelle Themen: Der Trend zu mobilem Banking setzt sich in allen Märkten fort. Bezüglich Geldwäsche-Beschwerde wurden keine Verfehlungen festgestellt, die Behörden hätten keine Maßnahmen ergriffen, so Strobl. Der Kostenanstieg im Halbjahr resultiere aus Lohnsteigerungen und der Digitalisierung. Drohende ...

