Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 14,1 Mio. Euro - das waren um 36,5 Prozent weniger als in derselben Berichtsperiode des Vorjahres, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Ads_BA_AD('CAD2'); Die "maßgeblichen Veränderungen in der Automobilbranche" führten den Angaben zufolge seit mehreren Quartalen zu "Abrufkürzungen und Umsatzeinbußen" im Stammgeschäft der Polytec Group. Der Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...