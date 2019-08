Die britische Investmentbank HSBC hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Diese belegten angesichts des Streiks bei Beschäftigten in den USA eine gute Geschäftsdynamik, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Obwohl der Handelskonzern nach dem ersten Halbjahr bei den Gewinnen und den freien Barmitteln seinen Jahreszielen etwas hinterher hinke, habe er sich diesbezüglich zuversichtlich gezeigt. Nach dem Kursrückgang sei die Aktie jetzt noch attraktiver./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 15:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011794037