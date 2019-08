Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik nach Zahlen und einer erwartungsgemäß angepassten Zielsetzung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 32 Euro belassen. Die Aktie sei seit Mai deutlich unter Druck geraten aus Sorge, dass die Jahresziele in einem verschlechterten Konjunkturumfeld nicht erreicht werden, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jetzt wo der neue Ausblick bekannt sei und die Auswirkungen begrenzt blieben, spreche er der weit gesunkenen Aktie des Technologiekonzerns eine Kaufempfehlung aus./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 11:30 / MESZ

