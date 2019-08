Sixt Leasing SE: Sixt Neuwagen bietet erstmals E-Roller-Leasing im Rahmen einer limitierten Aktion an: Vässla 2 für 49 Euro* im Monat DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Produkteinführung Sixt Leasing SE: Sixt Neuwagen bietet erstmals E-Roller-Leasing im Rahmen einer limitierten Aktion an: Vässla 2 für 49 Euro* im Monat 08.08.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt Neuwagen bietet erstmals E-Roller-Leasing im Rahmen einer limitierten Aktion an: Vässla 2 für 49 Euro* im Monat * Limitiertes Angebot von 100 Vässla 2 Elektrorollern * Laufzeit: 36 Monate - Laufleistung 2.000 km/Jahr * Kurze Lieferzeit und kostenlose Haustürlieferung * Test zum Einstieg in innovative Produkte für urbane Mobilität Pullach, 8. August 2019 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, bietet über ihre Plattform sixt-neuwagen.de erstmals ein Online-Leasing für Elektroroller an und testet damit eine Erweiterung des Produktportfolios auf innovative Produkte für die urbane Mobilität. Seit heute können Privatkunden das neueste Modell des schwedischen Herstellers Vässla über www.sixt-neuwagen.de/vassla/limitiertes-angebot für nur 49 Euro* im Monat bestellen. Die Aktion ist auf 100 Exemplare des Vässla 2 Electric Roller in der Farbe Schwarz begrenzt. Der batteriebetriebene Roller ist mit einem 1200 Watt-Motor von Bosch ausgestattet, verfügt über eine Reichweite von 40-60 km und kann bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h beschleunigen. Die Laufzeit des Vario-Finanzierungsvertrags beträgt 36 Monate bei einer Laufleistung von 2.000 km pro Jahr. Die Lieferung des Vässla 2 erfolgt zeitnah nach Vertragsabschluss kostenlos bis an die Haustür des Kunden. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit besteht eine Kaufoption für 499 Euro. Dr. Felix Frank, Managing Director Online Retail bei der Sixt Leasing SE: "Mit dem E-Roller Vässla 2 erweitern wir unser Produktspektrum um ein weiteres attraktives Angebot. Insbesondere in den deutschen Großstädten ist die Nachfrage nach umweltfreundlichen und günstigen Mikromobilitätslösungen hoch. Damit unsere Kunden ihre Elektroroller noch diesen Sommer nutzen können, haben wir das Kontingent beim Hersteller vorreserviert." --- * Preis gilt für einen Vario-Finanzierungsvertrag ohne Anzahlung und mit einer Schlusszahlung von 75 Euro. Weitere Details zur Finanzierung, wie Nettodarlehensbetrag, effektiver Jahreszins und Sollzins, entnehmen Sie bitte den Informationen auf der Website www.sixt-neuwagen.de/vassla/limitiertes-angebot. Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 806 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de Kontakt: Sixt Leasing SE Corporate Communications Stefan Kraus +49 89 74444 4723 pr@sixt-leasing.com 08.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518 E-Mail: ir@sixt-leasing.com Internet: http://ir.sixt-leasing.de ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2 WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 853595 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 853595 08.08.2019 ISIN DE000A0DPRE6 DE000A2DADR6 DE000A2LQKV2 AXC0221 2019-08-08/14:01