Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach der Übernahme des US-Robotikunternehmens Corindus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34,90 Euro belassen. Die Akquisition erscheine ihm kostspielig und dürfte sich erst nach längerer Zeit bezahlt machen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Strategisch sei die Übernahme klug, die Investoren dürften aber wohl in erster Linie auf den Preis schauen./bek7nas Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 09:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 09:51 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

