Munsbach (www.fondscheck.de) - Auch im Juli profitierte das Portfolio des Ethna-AKTIV mit geringer Volatilität von den guten Bedingungen an den Kapitalmärkten, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Global sinkende Kreditaufschläge, zumindest in Europa weiter fallende Zinsen, ein stärkerer US-Dollar und ein leicht positiver US-Aktienmarkt hätten sich allesamt positiv auf das Portfolio ausgewirkt. ...

