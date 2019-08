Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" hat wieder nachgerechnet, wie sich die Mittelaufkommen ausgewählter Fondsgruppen seit 2013 immer im Monat Juli entwickelt haben, so die Experten von "FONDS professionell".Sommerzeit sei Ferienzeit. Und während nur einige wenige Fondsprofis in den Büros schwitzen und dort die Stellung halten würden, würden etliche Kollegen am türkisblauen Meer entspannen oder das Bergpanorama genießen. Trotz Urlaubsfeeling sollten Branchenkollegen aber das Mittelaufkommen der wichtigsten Fondskategorien nicht aus den Augen verlieren. "FONDS professionell ONLINE" habe sich daher angesehen, wie sich die Zuflüsse der wichtigsten Fondskategorien seit 2013 jeweils im Sommermonat Juli entwickelt hätten und die Ergebnisse aufbereitet! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...