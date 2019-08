Die spanische Stadt Saragossa hat 17 Hybridbusse von Volvo in Betrieb genommen. Der nächste Ausbau ist schon geplant: Im September werde 18 Hybrid-Gelenkbusse und vier Elektrobusse in die Flotte aufgenommen. Insgesamt will Saragossa 76 Hybridbusse in den Dienst stellen. Die Volvo-Busse aus der ersten Charge werden auf den Linien 42, 44, 52 und 53 zum Einsatz kommen. Im September soll die Flotte um ...

