Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore von 300 auf 275 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christopher LaFemina passte seine Schätzungen für den Minenkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den jüngsten Quartalsbericht und den erneuerten Ausblick an. Da von Seiten der Rohstoffpreise nur wenig hilfreiches zu erwarten sei, seien im zweiten Halbjahr operative Verbesserungen nötig, um die Aktie auf Touren zu bringen. Er sei dabei vorsichtig optimistisch./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 17:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 17:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-08-08/14:33

ISIN: JE00B4T3BW64