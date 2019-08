Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Verkehrswachstum an den Airports der europäischen Flughafenbetreiber habe sich verlangsamt, doch das Einzelhandelsgeschäft an den Terminals erhole sich, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Fraport habe im zweiten Quartal die Erwartungen im Wesentlichen erfüllt. Die Herausforderungen durch die Verhandlungen mit der Lufthansa würden überschätzt, und die Aktie sei wegen der günstigen Bewertung sein bevorzugter Titel./gl/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 20:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

