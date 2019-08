Das Analysehaus RBC hat die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair trotz drohender Streiks britischer Piloten auf "Outperform" belassen. Allerdings könnten die Ausstände den Nettogewinn um bis zu 30 Millionen Euro oder vier Prozent schmälern, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 03:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 03:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BYTBXV33