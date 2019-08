Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair mit Blick auf drohende Streiks britischer Piloten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Es bleibe abzuwarten, ob es der britischen Pilotengewerkschaft Balpa (British Airline Pilots' Association) in den kommenden Wochen gelinge, einen effektiven Arbeitskampf zu organisieren, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 21:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0114 2019-08-08/14:47

ISIN: IE00BYTBXV33