Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Resultate des Rückversicherers hätten leicht über seinen Prognosen gelegen, schrieb Analyst Pierre Drach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der bestätigte Ausblick sei angesichts wegfallender Belastungen in der Personen-Rückversicherung wenig ambitioniert./edh/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 11:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 12:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0117 2019-08-08/14:54

ISIN: DE0008402215