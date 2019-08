Die britische Investmentbank Barclays hat Apple mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 192 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Marktstimmung für die Branche IT Hardware und Kommunikationszubehör sei negativ, schrieb Analyst Tim Long in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er rechne für 2019 mit einem durchschnittlichen Umsatzrückgang von 6 Prozent. Allerdings seien einige negative Aspekte bereits in den Kursen eingepreist./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 20:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

