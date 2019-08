Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für SGL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Der Umsatz des Kohlenstoffspezialisten sei solide ausgefallen, der bereinigte operative Gewinn dagegen gefallen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weil für das Marktumfeld und für den Ausblick Wolken aufzögen, halte er an der Einschätzung "Hold" fest./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2019-08-08/15:02

ISIN: DE0007235301