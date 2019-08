Liebe Leser von Feingold Research, heute früh erreichte uns eine mail bezüglich der Monstertrades eines Börsenmagazins. Wir schauen uns natürlich auch an, was die Konkurrenz so macht. Die mail klang recht entschuldigend ob der letzten Trades, alles seien massiv im Minus. Kann passieren, so wie wir das verstehen ist hohes Risiko Teil des Programms. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...