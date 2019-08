Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe solide Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Impulse für die Aktie dürften vom starken US-Geschäft, der attraktiven Dividendenpolitik und der anstehenden Fusion von T-Mobile US mit Sprint kommen./edh/men Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 11:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 12:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2019-08-08/15:05

ISIN: DE0005557508