In Berlin wurde gut sieben Wochen nach Einführung der E-Tretroller in einem Gespräch, an dem u.a. die Sharing-Firmen Circ, Bird, Lime, Tier und Voi beteiligt waren, eine Zwischenbilanz gezogen. Wohl die populärste Maßnahme: E-Tretroller sollen nicht mehr auf Gehwegen abgestellt werden. Die Gespräche fanden auf Einladung der Verkehrssenatorin Regine Günther statt, neben den genannten Firmen nahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...