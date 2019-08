Die Aktien von Puma haben am Donnerstag an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft und bei 66,75 Euro ein neues Rekordhoch erklommen. Zuletzt zogen die Papiere des Sportartikelherstellers unter den besten Werten im festen MDax der mittelgroßen Werte um knapp 4 Prozent auf 66,55 Euro an.

Seit Jahresbeginn haben die Puma-Anteilsscheine nun bereits rund die Hälfte an Wert gewonnen und damit in etwa soviel wie der Wettbewerber Adidas . Dieser hatte bei der Zahlenvorlage an diesem Donnerstag seinen Ausblick lediglich bestätigt und so einige Anleger enttäuscht. Insgesamt sei die Qualität der Umsatzentwicklung von Adidas hinter der des Wettbewerbers Puma zurückgeblieben, schrieb Experte Lars Lusebrink vom Analysehaus Independent Research./la/jha/

ISIN DE000A1EWWW0 DE0006969603

AXC0247 2019-08-08/15:25