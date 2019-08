AMD legt vorbörslich einen Sprint von sechs Prozent ein. Gleich mehrere positive Nachrichten treiben die Chip-Aktie an und lassen die Anleger die Sorgen im Handelsstreit vergessen. Für den Konkurrenten Intel könnte es dagegen gefährlich werden.Überragende VeröffentlichungDie wichtigste Neuigkeit ist dabei der neue Server-Chip, den AMD am Mittwochabend vorstellte. Er soll schneller und günstiger sein als vergleichbare Produkte von Intel. Mit den neuen Chips mit der Produktbezeichnung "Epyc" will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...