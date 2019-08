Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Handelsstart an der Wall Street scheint heute deutlich ruhiger zu werden als gestern. Vorbörslich notiert der Dow Jones leicht im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Lyft, Uber, AMD, Booking Holdings, Tripadvisor, Roku, Baidu und Microsoft. Martin Weiß mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.