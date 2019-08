Auf der ordentlichen Hauptversammlung der EASY SOFTWARE AG (ISIN DE0005634000) in Mülheim an der Ruhr am 6. August 2019 präsentierte der Vorsitzende des Vorstands, Dieter Weißhaar, die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018. Die Präsenz auf der Hauptversammlung war mit nahezu 80 % hoch. Die anwesenden Aktionäre honorierten den erfolgreichen Geschäftsverlauf und sprachen sowohl dem Vorstand als auch den Mitgliedern des Aufsichtsrats bei der Entlastung mit großen Mehrheiten ihr Vertrauen aus. Bis auf den Tagesordnungspunkt ,Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Satzungsänderung' wurden alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung beschlossen.Die Hauptversammlung hat dabei auch den Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand angenommen, eine Dividende von 0,04 EUR je Stammaktie für das Geschäftsjahr 2018 auszuschütten. Darüber hinaus wurde Herr Armin Steiner von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt und ersetzt damit Thomas Mayerbacher, der bereits im Vorfeld sein Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat zum 06.08.2019 erklärt hatte. Thomas Mayerbacher hatte sein Amt zur Verfügung gestellt, damit der neue Großaktionär, die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, einen Repräsentanten für das Amt des Aufsichtsrats vorschlagen konnte. Armin Steiner ist Vorstand der Beta Systems Software AG, Berlin, einer Beteilgung der Deutsche Balaton AG. Der Aufsichtsratsvorsitzende Oliver Krautscheid dankte dem ausgeschiedenen Aufsichtsrat Thomas Mayerbacher für gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte ...

