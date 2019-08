Die Proteste der Lauda-Beschäftigten gehen weiter. Die am Mittwoch begonnene, zunächst über den Tag auf drei Sitzungen verteilte, Betriebsversammlung am Flughafen Wien-Schwechat wird kommenden Montag fortgesetzt. Dies wurde der APA am Donnerstag von der Gewerkschaft bestätigt. Zu möglichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...