Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Twitter: Auf Turnaround-Kurs - Aktienanalyse Die Aktie von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) hat derzeit einen Lauf: Um mehr als 45 Prozent ging es seit Januar nach oben, auf aktuell 41,73 Dollar, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...