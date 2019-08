Die Loxam Group nimmt die Meldung zur Kenntnis, dass Tapio Kolunsarka sein Amt als President und CEO von Ramirent niederlegt. Diese Entscheidung wurde in Abstimmung mit Loxam getroffen und steht im Einklang mit der Dekotierung des an der Börse von Helsinki gehandelten Unternehmens Ramirent. Wie vereinbart, behält Kolunsarka bis zur Ernennung seines Nachfolgers seine Position bei, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Die Loxam Group dankt Kolunsarka für sein professionelles Verhalten während der Übernahme von Ramirent durch Loxam und wünscht ihm alles Gute für seine Zukunft.

Der neue CEO von Ramirent wird rechtzeitig bekannt gegeben. Er wird für die Entwicklung von Ramirent verantwortlich sein und weiterhin mit den erfahrenen Managementteams und Mitarbeitern in jedem Land zusammenarbeiten.

Oberste Priorität der Loxam Group bleibt auch in Zukunft der Ausbau ihrer Aktivitäten.

ÜBER LOXAM

LOXAM ist der marktführende Vermieter von Maschinen und Werkzeugen für private und öffentliche Bauarbeiten, die Industrie, den Landschaftsbau sowie Dienstleistungen und Veranstaltungen in Europa. Nach der Übernahme von Ramirent beschäftigt Loxam derzeit etwa 11.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk aus über 1.000 Niederlassungen in mehr als 26 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Brasilien, Kolumbien und Marokko. Loxam wies im Jahr 2018 einen Pro-forma-Umsatz von 2,3 Mrd. EUR aus. Die Senior Secured Notes und Senior Subordinated Notes von Loxam sind im offiziellen Verzeichnis der Börse von Luxemburg notiert und werden am Euro MTF Markt gehandelt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190808005539/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKTE

Loxam

Virginie Adam: 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Dominique Flam: 01 41 38 95 21

dominique.flam@salesfactorypr.fr

www.agence-salesfactory-pr.fr